Dovevano trascorrere una serata in allegria ed invece è finita con un'aggressione. Protagonisti dell'episodio sono stati due uomini di Minturno, uno dei quali è stato denunciato dai Carabinieri e l'altro è finito in ospedale per le conseguenze riportate. La vicenda ha avuto come teatro la frazione collinare di Santa Maria Infante, dove i due si erano ritrovati. Sembra che la coppia abbia anche cenato insieme, ma che, poi, l'incontro sia degenerato.

Una parola tira l'altra, tanto che la discussione è degenerata a tal punto che è sfociata in uno scambio di colpi, che è costato la denuncia ad un trentottenne. Quest'ultimo è accusato di aver aggredito per futili motivi il coetaneo, al quale procurava delle lesioni. Il ferito si recava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove i sanitari lo giudicavano guaribile in venticinque giorni per le lesioni riportate. L'aggressore, invece, è stato denunciato per lesioni dai Carabinieri della stazione di Minturno, che hanno avviato le indagini, per far luce su un episodio che è degenerato al termine di una serata che non lasciava presagire quanto poi è accaduto.

Gli stessi militari dell'Arma stanno cercando di raccogliere altri elementi utili a fare chiarezza sulla vicenda. Una storia che è accaduta a poche ore dall'altra aggressione avvenuta nel centro storico di Minturno capoluogo, dove un quarantaduenne, in stato di agitazione, ha aggredito la moglie. Successivamente è stato accompagnato in ospedale, a Formia, da un'ambulanza del 118. Dopo qualche ora è stato dimesso e deferito dai Carabinieri della stazione di Minturno con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.