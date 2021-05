Trentadue milioni, di cui 23 che saranno investiti nella prima annualità. Il Consiglio comunale ha dato il via libera, nella seduta di lunedì scorso, anche al piano triennale delle opere pubbliche. Un piano ambizioso che, tuttavia, poggia su fondi certi, disponibili e non futuribili. Una solida realtà, quindi, e non un libro dei sogni.

«Siamo riusciti a programmare ed avviare una serie di nuove opere pubbliche che completeranno, definitivamente, la trasformazione urbana del capoluogo. Buona parte degli interventi – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani - è finanziata da parte dello Stato per il tramite di altre autorità, ma riguardano linee di finanziamento nazionali, che siamo riusciti ad acquisire attraverso procedure concorrenziali che hanno premiato il nostro municipio.





DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Ciociaria Oggi.



EDICOLA DIGITALE: Approfitta dell'offerta, un mese a soli € 0.99