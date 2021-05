Incidente sulla superstrada Sora-Ferentino all'altezza della Roana a Ferentino. È successo intorno alle 14. Sul posto il personale medico per prestare le prime cure ai feriti e gli agenti della polizia per i rilievi.

Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare gli occupanti ad uscire dall'auto. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Il tratto in direzione Sora è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.