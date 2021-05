Dal primo maggio la Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi è aperta al pubblico. Dopo il lungo stop tornano ad essere fruibili le prestazioni.

Sarà possibile beneficiarne dalle 8,30 alle 12,30 con l'applicazione di tutti i protocolli e dei piani di autocontrollo FoRST per la sicurezza igienico-sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni termali nel periodo post-COVID-19.

I servizi disponibili al momento sono: cure Idropiniche, Ecografie e Fisioterapia. Mentre da giugno torneranno operativi il centro Inalazioni e i percorsi Termali Personalizzati, Pre-COVID e Post-COVID, di Prevenzione e Riabilitazione.

Le tariffe in vigore dal 01 al 31 Maggio

Mattino: € 5,00. Ragazzi dai 12 ai 16 anni € 3,00. Invalidi (dal 67%): riduzione del 50%. I residenti pagheranno un euro mentre l'abbonamento per 14 giorni è di € 60,00. Quello per 7 giorni è di € 30,00. Libero Ingresso per medici e giornalisti.