Qualche disagio è in arrivo per i cittadini che dovranno rivolgersi agli uffici postali nei prossimi giorni.

Ieri, con due settimane di anticipo, il Comune di Ceccano ha diramato sui propri canali social, un avviso per conto dell'Ufficio postale in via Madonna della Pace. La sede, infatti, a partire da lunedì 17 maggio chiuderà i battenti al pubblico. La causa è dovuta a una serie di lavori di manutenzione che terrà la sede chiusa per due settimane dall'inizio dell'intervento.

Per consentire agli utenti che avranno bisogno dei servizi postali di continuare a svolgere le proprie operazioni, l'avviso comunale indica i due uffici più vicini: Ceccano 1 e Frosinone 3, in via San Francesco. La notizia è stata accolta con poco entusiasmo dai cittadini, che lamentano soprattutto la scarsa capienza dell'ufficio postale di via San Francesco e la sua posizione, in quanto le limitazioni imposte dal Covid hanno causato spesso lunghe file di persone che sono arrivate fino in strada.

Ma proprio per snellire le code negli uffici vicini, e quindi risolvere temporaneamente il problema, Poste Italiane ha reso noto che verrà collocata una sede mobile in prossimità dell'ufficio di via Madonna della Pace. Gli orari degli sportelli di via san Francesco sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, apertura alle 8,20 e chiusura alle 13,35. Il sabato invece l'orario osservato sarà 8,30-12,35.