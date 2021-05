Da oggi resterà chiusa al traffico la strada comunale di Vallemaio nel tratto di via Campetelle. La decisione è stata presa dal sindaco Fernando De Magistris, che ha firmato un'apposita ordinanza, per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del ponte.

La strada riaprirà solamente quando i lavori saranno terminati.

Intanto, continua a Vallemaio l'operazione di riqualificazione del territorio. In questi giorni sono in corso i lavori che permetteranno la messa in sicurezza degli argini del Fosso Vivata e della località Morinello, adiacente al cimitero comunale.

Sono inoltre iniziati nel piccolo centro della valle dei santi i lavori relativi al secondo lotto finalizzato al risparmio energetico per la pubblica illuminazione con l'installazione di nuovi punti luce e la sostituzione delle vecchie lampade con nuove luci a led.