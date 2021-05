Tragedia ad Arpino. Un uomo è stato trovato senza vita nella zona dell'ex mattatoio. La città è sotto shock. Sul posto forze dell'ordine. Nessuna notizia da ieri pomeriggio del sessantenne; la famiglia aveva sporto denuncia e dalla serata erano in corso le ricerche. Impegnati per ore anche i volontari della protezione civile di Sora e Arpino. Purtroppo poco fa il ritrovamento dell'auto ed a pochi metri il corpo senza vita dell'uomo conosciuto in paese. Gli inquirenti non escludono alcuna pista che ha portato alla morte del sessantenne.