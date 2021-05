Il procedimento sulle criticità della gestione del servizio idrico integrato da parte di Acea Ato 5 è finito anche sul tavolo del procuratore generale della Corte dei Conti di Roma e del presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. La procura di Frosinone, infatti, ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di otto persone, tra i vertici della multinazionale, revisori dei conti, componenti del collegiosindacale edirigentidella Sto, nel periodo dal 2014 al 2017. Sono contestati i reati di falso in bilancio a carico di Acea Ato-5, frode nelle pubbliche forniture, ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di pubblica vigilanza, Arera, peculato per il fondo vincolato per la depurazione, turbata libertà nella scelta del contraente per l'affidamento degli incarichi di progettazione, collaudo, nonché reati tributari sulle imposte dei redditi per gli anni d'im posta 2014-2017.

Gli indagati in attesa della fissazione dell'udienza preliminare sono l'ammini stratore delegato di Acea Ato 5 nel periodo ottobre 2007-marzo 2010 Luca Matrecano, l'amministratore delegato di Acea Ato 5 da aprile 2015 a novembre 2016 Paolo Saccani, l'amministratore delegato di Acea Ato 5 dall'ottobre 2016 fino all'approvazione del bilancio 2017 Stefano Magini, il revisore firmatario delle relazioni di revisione della Ernst & Young per i bilanci di Acea Ato 5 2015-16 Alessandro Fischetti, il revisore firmatario della revisione della Price Waterhous per il bilancio 2017 di Acea Ato 5 Giulio Grandi, il presidente del collegio sindacale fino all'appro vazione del bilancio 2017 Amedeo Liberatori, il sindaco effettivo Luigi Ceccarelli, l'altro sindaco effettivo Germana Concetti nonché il responsabile della segreteria tecnico operativo dell'Ato 5 dall'apri le 2014 all'approvazionedel bilancio 2017, difesi dagli avvocati Gianrico Ranaldi, Fabrizio Gobbi, Marcello Elia, Piero D'Orio e Mario Di Sora. Indagini condotte dalla Guardia di Finanza.