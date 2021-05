Muore dopo un volo di oltre dieci metri con l'auto, chiesto il processo per il direttore del Consorzio Asi. In prima battuta era stato chiamato in causa il Comune di Piedimonte San Germano con l'iscrizione nel registrodegli indagati del sindaco Gioacchino Ferdinandi per la morte di Antonello Gerilli, il cinquantottenne di Villa Santa Lucia precipitato dal cavalcavia con la sua Grande Punto in territorio di Piedimonte il 27 ottobre del 2019.

La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale del pm Rubolino, a conclusione delle indagini preliminari, è stata avanzata solo nei confronti di Claudio Ferracci, 55 anni, di Frosinone, in qualità di direttore Asi. Che ha subito dichiarato: «Abbiamo fiducia nella magistratura, così come nella correttezza del nostro operato».

Le ipotesi

Per Studio3A-Valore S.p.A., che assiste la famiglia della vittima, il punto cruciale sarebbe legato proprio ai dispositivi di trattenuta del cavalcavia.