Cinghiale contro auto. Fortunatamente illeso l'automobilista che viaggiava in via Santa Maria a bordo di una Passat station wagon, che ha attutito adeguatamente il colpo anteriormente. Il sinistro si è verificato ieri mattina, poco prima delle 8. I cinghiali sono sbucati all'improvviso dal lato della strada che attraversavano come ogni giorno accade, sempre nello stesso punto, impossibile schivarli per l'uomo al volante che ne ha urtato uno, il più grande.

L'animale è morto a causa dell'impatto e la vettura è stata danneggiata. Da tempo segnaliamo con frequenza il rischio dei cinghiali che sbucano a ridosso del centro urbano e vicino alle arterie stradali principali. I punti in cui avvengono o movimenti sono sempre gli stessi, sulla Statale 82 "Valle del Liri" e sulla provinciale Ceprano Scalo. Dalle aree prossime al fiume dove sono stanziati, gli ungulati si spostano in cerca di cibo attraversando di corsa, di giorno e di sera, le trafficate strade.

Si aggirano nei giardini pubblici, si avvicinano alle persone, si lasciano fotografare, ma purtroppo a volte sbucano dai lati delle strade e non sempre gli automobilisti riescono a schivarli e a evitare incidenti.

La situazione è preoccupante, soprattutto se si pensa ai numerosi motociclisti che transitano sulla Strada 82 "Valle del Liri". Infatti, se urtassero un cinghiale in attraversamento rischierebbero fortemente.

I punti critici in cui gli esemplari escono dalla folta vegetazione e attraversano sono noti, per cui bisogna predisporre interventi mirati, o con specifiche battute di caccia o proteggendo l'accesso alle vie. In ogni caso, sul nostro territorip dove gli ungulati si moltiplicano, è l'uomoa dover limitareil numero di questi animali indubbiamente pericolosi. Lo ribadiamo: urge intervenire. Non aspettiamo che accada qualche tragedia.