Cinghiale contro auto. Fortunatamente illeso l'automobilista che viaggiava in via Santa Maria a bordo di una Passat station wagon, che ha attutito adeguatamente il colpo anteriormente. Il sinistro si è verificato ieri mattina, poco prima delle 8. I cinghiali sono sbucati all'improvviso dal lato della strada che attraversavano come ogni giorno accade, sempre nello stesso punto, impossibile schivarli per l'uomo al volante che ne ha urtato uno, il più grande.

L'animale è morto a causa dell'impatto e la vettura è stata danneggiata. Da tempo segnaliamo con frequenza il rischio dei cinghiali che sbucano a ridosso del centro urbano e vicino alle arterie stradali principali.