In tre anni vince al gioco ben 800.000 euro ma si dichiara povero e ottiene il reddito di cittadinanza.

Vincite di scommesse sportive sui siti on line non indicate nella dichiarazione sostitutiva unica presentata per ottenere il sussidio e rispetto alle quali è stato prelevato, dal conto gioco, denaro per circa 150 mila euro. Ma non solo. Uno dei familiari convivente ricopre la carica di legale rappresentante di una società che opera nel settore edile.

I finanzieri della Tenenza di Arce, nell'ambito di specifiche attività finalizzate al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, in sinergia e collaborazione con l'Inps, hanno scoperto il furbetto e lo hanno denunciato. Nei guai un ventottenne, C.T. di Pico. In particolare, l'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle coordinate dal comandante della Tenenza di Arte Ciro Vitale ha consentito di rilevare che il giovane, ai fini dell'ottenimento del beneficio in parola per gli anni 2019, 2020 e 2021, aveva presentato all'Inps una dichiarazione Isee non veritiera.