Tragedia sfiorata ieri nelle campagne di Ferentino.

Dopo le 17 un trattore con nonno e nipote, alla fine di una discesa si è ribaltato, catapultando a terra le due persone trasportate. Possono considerarsi miracolati i due che, fortunatamente, non sono rimasti schiacciati dal mezzo agricolo. L'incidente è avvenuto in una traversa di via Stella Vado Rosso, sul terreno dell'agricoltore.

DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Ciociaria Oggi.



EDICOLA DIGITALE: Approfitta dell'offerta, un mese a soli € 0.99