Tragedia sfiorata ieri nelle campagne di Ferentino. Dopo le 17 un trattore con nonno e nipote, alla fine di una discesa si è ribaltato, catapultando a terra le due persone trasportate. Possono considerarsi miracolati i due che, fortunatamente, non sono rimasti schiacciati dal mezzo agricolo. L'incidente è avvenuto in una traversa di via Stella Vado Rosso, sul terreno dell'agricoltore.

In fondo a una stradina stretta e scoscesa. A rimanere feriti un uomo del posto, poco più che 70enne, alla guida e suo nipote non ancora 18enne. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori sanitari edal medico del 118 giunti con due ambulanze e l'automedica; in via Stella Vado Rossosonoarrivati ancheicarabinieri per i rilievi e il personale del Presal. I due hanno riportato politraumi, sospette fratture per l'uomo; meno serio il quadro clinico del ragazzo. Sono stati trasportati all'ospedale di Alatri.