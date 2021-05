Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla frequenza degli asili nido comunali di via botticelli e di via Alfieri per l'anno scolastico 2021/2022. La domanda dovrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo entro le 12 del 30 giugno. I posti sono complessivamente 85, di cui 5 saranno riservati fasce definite dal regolamento. Potranno essere presentate le domande per l'ammissione dei bambini nati dal 01/01/20 19 al 31/05/2021.

Le domande d'iscrizione relative a bambini con residenza anagrafica in altri comuni, saranno accolte previo esaurimento della graduatoria dei residenti.

La graduatoria sarà formulata secondo i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con deliberazione consiliare numero 50 del 31/07/2013.

Qualora nel corso dell'anno scolastico si rendessero disponibili posti protranno essere accolte le richieste pervenute oltre la data di scadenza.