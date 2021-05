Dopo la sosta dello scorso anno a causa del lockdown imposto dalla pandemia, torna ad Amaseno la "Gran Fondo di Monte Calvo". Un appuntamento molto atteso dagli amanti della mountain-bike e non solo, giunto con successo alla 13esima edizione. Questo perchè l'esperto team di organizzatori è riuscito nel tempo ad abbinare la passione per lo sport alla valorizzazione del territorio e delle sue produzioni eno-gastronomiche, tra cui la rinomata mozzarella di bufala di Amaseno.

Il risultato è una manifestazione di successo, che vede arrivare in paese migliaia di turisti, al seguito dei partecipanti alla gara. L'appuntamento è fissato per domenica prossima, 9 maggio, purtroppo ancora con alcune restrizioni che non consentiranno, come lo scorso anno,di dare vita al "Bike Festival", studiato dallo staff per rendere più accattivante l'appuntamento amasenese con le due ruote, proponendo una tre giorni di gare e spettacolo.

La "Gran Fondo"sarà valida quale seconda tappa del circuito "Terre Ciociare Mtb". Due i percorsi previsti: quello classico di 47 km con un dislivello di 1500 metri; un secondo di 25 km dedicato al ciclo-turismo. Si rinuncia al percorso Marathon per gestire meglio i protocolli di sicurezza. Le iscrizioni sono aperte al costo di 25 euro. Per info: Firefox Team, 348-7422247; www.facebook.com/Firefox-Team-Amase no-120867208008107: mail firefoxteamamaseno@gmail.com