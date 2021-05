È di Vallemaio il giovane che questa sera, insieme alla moglie, sarà protagonista della puntata di "Cortesie in famiglia". Si tratta della competizione culinaria in onda sul canale Real Time di Discovery Italia che mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo di due contendenti, padroni di casa e cuochi al tempo stesso.

L'obiettivo è cucinare pietanze prelibate e far sentire gli ospiti a loro agio. Ma si parlerà anche del paese della valle dei santi.

L'appuntamento è per questa sera alle 20,25 sul canale 31 del digitale terrestre. I trentenni Stefano Messore e Giusy Di Palo ospiteranno nella loro casa romana lo stilista e famoso wedding planner Enzo Miccio e la blogger e cuoca Chiara Maci.

Ma suonerà alla loro porta, secondo il nuovo format del programma, anche un terzo ospite a sorpresa.

«Abbiamo scelto di portare in tavola un menu che richiama i sapori tipici di Vallemaio – hanno detto Stefano e Giusy – e riscoprire la cucina delle nonne. Ci siamo divertiti molto, è stata un'esperienza bellissima».