Scontro auto-moto, motociclista ferito. L'incidente è accaduto sabato mattina, in un incrocio già teatro di simili eventi, in via Stazione, zona Giardino. A scontrarsi vicino allo stop sono state una moto Kawasaki con in sella un venticinquenne di Ferentino e una Seat Toledo.

Ovviamente ha riportato la peggio il motociclista. Nell'impatto il ragazzo è rovinato sull'asfalto ed è rimasto ferito e sofferente.

Tanta la paura, anche per l'automobilista coinvolto che è sceso dall'auto per sincerarsi delle condizioni di salute del giovane. Quindi sono stati contattati i soccorritori del 118. In zona Giardino sono arrivati un'ambulanza e l'automedica, seguiti da una pattuglia della polizia stradale di Frosinone. Dopo le prime cure il venticinquenne è stato trasportato all'ospedale "Spaziani" di Frosinone in codice giallo. ha riportato contusioni, escoriazioni e un lieve trauma cranico.

La moto e il veicolo sono rimasti fermi in quel punto per qualche ora, ciò ha richiamato le attenzioni di molti curiosi e automobilisti di passaggio. La dinamica è al vaglio della polstrada che ha effettuato i rilievi e disciplinato il traffico sempre molto sostenuto in quel punto di via Stazione, a poca distanza dalla rotatoria sulla Variante Casilina.