Paura nel pomeriggio di oggi per un settantatreenne azzannato dal suo cane. L'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale "San Camillo" di Roma.

È successo intorno alle 17 nella frazione de La Lucca. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito, come da prassi in simili circostanze. Diverse le persone che hanno raggiunto la zona, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi.

L'eliambulanza è atterrata in un terreno poco distante per poi rialzarsi in volo alla volta dell'ospedale romano.