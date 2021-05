Una storia a lieto fine per una signora di Aquino. L'anziana era andata, in sella alla sua bicicletta, a far visita a una conoscente. Ma quando è uscita dall'abitazione per far ritorno a casa non ha trovato la bici dove l'aveva lasciata "parcheggiata". Non è riuscita a trovarla neanche con l'aiuto di conoscenti così ha chiesto aiuto alla Polizia locale senza però sporgere denuncia. Gli agenti della Municipale si sono attivati e hanno visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza della città.

In meno di 48 ore il mezzo è stato trovato abbandonato in una zona impervia e riconsegnato alla legittima proprietaria. Il valore commerciale della bici è irrisorio, quello affettivo incalcolabile, la bici accompagna da oltre 40 anni la signora. Tanto lo stupore dei cittadini al passeggio del comandante dei vigili, Nello Fusco, in sella alla bici: « Io e i miei collaboratori cerchiamo ogni giorno di rendere un servizio utile alla cittadinanza. Alla richiesta di aiuto di una cittadina ci siamo subito adoperati per risolvere quello che a molti è sembrata una cosa di poco conto, come può essere il furto di una vecchia bicicletta, ma che per l'interessata aveva fondamentale importanza.

L'aver ridato felicità ad una nostra concittadina ci riempie di orgoglio e ci fa stare bene». Il consigliere Federica Sabatini: «In questi ultimi tempi le situazioni delicate da gestire sono state innumerevoli, soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria. La Polizia locale ha sempre fatto prevalere, unitamente al rispetto della osservanza delle norme, la capacità di comprensione, tolleranza e solidarietà».

«Il gesto prezioso del nostro comandante Nello Fusco impreziosisce la nobiltà del suo servizio e di quello dei suoi collaboratori - ha evidenziato il sindaco Mazzaroppi - È un momento di vicinanza al cittadino e di umanità che ha ridato gioia e sorriso alla nostra cara Santina. Ringrazio il comandante he non ha sottovalutato neppure un crimine che, seppur recepito dai più di poco conto assume invece, anche a mio avviso un carattere essenziale che denota senso del dovere e spirito di servizio davvero encomiabili».