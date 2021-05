Aggiornamento delle liste dei giudici popolari, il Comune di Frosinone invita gli interessati a presentare domanda. Il sindaco Ottaviani nell'avviso ricorda che «tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di giudici popolare di corte di assise e/o di corte di assise di appello, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non più tardi del mese di luglio per iscriversi negli elenchi comunali».

Si ricorda che «i giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; licenza di scuola media di primo grado per i giudici popolari di Corte di assise; licenza di scuola media di secondo grado per i giudici popolari di Corte di assise di appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione».