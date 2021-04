L'attesa è finita e finalmente anche l'abbazia di Montecassino riaprirà le porte ai visitatori. lo farà domani, dopo il lungo periodo di restrizioni causate dall'emergenza sanitaria finalmente la porta d'ingresso verrà aperta nuovamente per accogliere tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora all'interno del monastero benedettino in uno scenario denso di storia, arte e spiritualità.

L'abbazia rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 e, come di consueto, la Celebrazione domenicale si svolgerà alle 10,30. La struttura monastica manterrà attive tutte le misure di sicurezza adottate finora e sarà organizzata per gestire responsabilmente l'afflusso dei visitatori nel pieno rispetto delle norme anti Covid e per garantire la visita in totale serenità.



Boom di presenze all'Albaneta

Tanti i visitatori che domenica scorsa hanno, invece, raggiunto la straordinaria area dell'Albaneta sia per seguire uno dei sentieri presenti sia per trascorrere ore di relax in un luogo incantevole. Un vero e proprio boom di presenze, all'aria aperta.



La vita del Santo

Intanto per chi volesse non solo immergersi nella "beatitudine" del monastero ma anche approfondire la figura che ha dato vita al monachesimo occidentale, c'è una possibilità unica. La vita di San Benedetto nell'esclusiva edizione pensata per la divulgazione da don Anselmo Lentini, monaco dell'abbazia e grande studioso della Regola benedettina. Ogni episodio è accompagnato dall'arte pittorica del maestro Sergio Favotto: le bellissime tavole monocromatiche rendono ancora più chiari gli avvenimenti.