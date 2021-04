Scontro questa mattina tra due auto in via Casilina a Ferentino all'altezza di Orizzonte. L'incidente si è verificato intorno alle 8. Sul posto il personale medico per prestare le prime cure ai feriti, i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Inevitabili i disagi al traffico veicolare. Il tratto è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.