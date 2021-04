Nella giornata di ieri, 29 aprile, sono stati effettuati 2037 tamponi in provincia di Frosinone. Si registrano 68 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. Sono 134 i negativizzati. Il tasso di positività è 3,3%. Per la prima volta da settimane non si registrano decessi nelle ultime 24h.

La situazione nei Comuni

Il centro con in più alto numero di contagi è Cassino con 8. Seguono Alatri e Ferentino con 5, Fiuggi con 4, Anagni, Frosinone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pastena, Pontecorvo e Veroli con 3, Castrocielo, Roccasecca, San Giovanni Incarico e Sora con 2, Ausonia, Boville Ernica, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Cervaro, Pico, Piedimonte San Germano, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Supino, Villa Santa Lucia con 1.