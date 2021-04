Ancora avvistamenti di cinghiali in centro. Alcuni esemplari sono arrivati a piazza Restagno in cerca di cibo. Gli ungulati, anche piuttosto grandi, hanno attraversato le aree verdi non disdegnando i marciapiedi in cerca di qualcosa da mangiare magari accanto ai carrellati o elle buste di rifiuti. Molti residenti li hanno notati. Se prima i cinghiali si spostavano solo nell'area ai piedi di Montecassino o a ridosso delle sorgenti del Gari adesso sono arrivati dalla parte opposta della città.