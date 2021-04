"Granai Terre di Argil" è il progetto che il Comune, attraverso il "Gal Terre di Argil", intende realizzare sul proprio territorio. Con il coinvolgimento di undici soggetti aderenti e sei aziende agricole, l'iniziativa punta a promuovere nuove attività locali attraverso la creazione di prodotti e servizi di agricoltura sociale ed economia solidale. Nel dettaglio, l'assessorato all'Agricoltura diretto da Germana Mantua, vuole dare la priorità a un programma finalizzato all'educazione ambientale ed alimentare, alla salvaguardia della biodiversità e alla conoscenza del territorio.

Come? Attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche per l'accoglienza e il soggiorno di bambini in età prescolare, ma anche di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Un progetto dalla grande portata socio-economica secondo l'Amministrazione del sindaco Massimo Lombardi che ha già beneficiato di due finanziamenti da parte del "Gal Terre di Argil", di cui Castro dei Volsci è stato tra i promotori per intercettare i fondi europei: la sistemazione del sentiero medievale della Madonna della Pace, che collega la parte bassa del paese con il centro storico; la riqualificazione dei centri di aggregazione sociale, in particolare di largo Vignoli.

Adesso la Giunta Lombardi ha scommesso su questo nuovo progetto, chiedendo circa 30.000 euro per portarlo a termine. Tra gli interventi sono previsti: l'animazione territoriale; il perfezionamento dei servizi socio-assistenziali per l'agricoltura sociale; la creazione del marchio "Granai di Argil" per valorizzare le produzioni agricole e i processi di trasformazione; la creazione di una governance territoriale ispirata al metodo dei living-lab e della "open innovation".