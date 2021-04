Se ne è andato così, all'improvviso. Aveva solo cinquantaquattro anni. La prematura e improvvisa morte di Marino Biondi ha lasciato nel più profondo dolore la comunità. In tantissimi conoscevano l'uomo, sempre in prima fila a tifare il Cassino calcio, pronto alla battuta e con un sorriso per tutti. Non era insolito vederlo pronto a una giornata di pesca, sport di cui era particolarmente appassionato. E ieri la terribile notizia della sua morte ha spezzato il fiato a molti.

I suoi amici hanno inondato i social di messaggi e di aneddoti per ricordare momenti, episodi di vita, ricordi vissuti insieme a Marino. Lascia la madre, le sorelle e il fratello. E centinaia di amici che erano proprio come fratelli, compagni di avventure e di viaggi in trasferta.

I funerali si svolgeranno oggi alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia. Un'intera comunità è in lutto.