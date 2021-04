Tra pochissimo aprirà una nuova sede della Caritas parrocchiale a Sant'Antonio. Proprio per questo appuntamento e per questo nuovo inizio è già partita la raccolta degli indumenti, anche usati. Chiunque voglia partecipare e sostenere con una donazione il lavoro dei volontari della Caritas parrocchiale potrà portare tutto gli indumenti già sanificati, qualora siano usati, e piegati.

Non solo adulti anche bambini, i volontari avranno cura di riporre tutto e di organizzare gli abiti in modo da poter offrire un degno aiuto e sostegno a chi ne avesse bisogno.

Presto sarà quindi inaugurata la nuova sede della Caritas parrocchiale "Il pane di S. Antonio" sul corso della Repubblica, un luogo in cui sentirsi un po' famiglia, figlio, sorella, madre. Un luogo in cui aiutare sarà la parola d'ordine, con gioia e un sorriso, il valore aggiunto.