Presunti abusi su alunni delle elementari da parte del loro maestro, ieri si è entrati nel vivo del processo. I fatti, delicatissimi, risalgono al 2016 quando un maestro delle elementari della Valle dei Santi venne accusato di aver usato violenza su alcuni alunni. In particolare le pesanti accuse vennero rivolte al maestro (ora in pensione) in relazione a presunte molestie su bambini di quarta elementare. Accuse tutte da dimostrare.

Ieri si è entrati nel vivo del processo con l'escussione dell'allora tenente (ora capitano) De Lisa che avviò e condusse i primi accertamenti. Poi è stato rinviato

tutto al 17 giugno per ascoltare due mamme e il dirigente scolastico. Cinque le famiglie che si sono costituite parte civile attraverso gli avvocati Manlio Sera ed Emanuele Carbone. L'imputato, invece, è assistito dall'avvocato Ermete Grossi.