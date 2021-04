Sarà il primo fine settimana di festa dopo mesi. E per questo il questore di Frosinone Leonardo Biagioli ha deciso di rafforzare i controlli anti-covid. Sono stati preparati servizi specifici finalizzati al rispetto delle norme, in modo particolare per il prossimo fine settimana, coincidente con la festività del 1° maggio.

In campo polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e locale.

Per il Lazio come per la provincia di Frosinone, in base alle norme vigenti per il contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus, si applicano le disposizioni previste per la zona gialla. Pertanto, il questore, in seguito alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Eugenio Portelli ed al successivo tavolo tecnico, ha predisposto specifici servizi finalizzati al rispetto delle norme.

Tanto più che, con l'approssimarsi del 1° maggio, è presumibile ipotizzare che un gran numero di persone si sposterà verso le località di villeggiatura, le seconde case i luoghi turistici della Ciociaria, del Lazio e anche delle altre regioni in fascia gialla.