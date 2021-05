Rotatorie e sponsorizzazioni, prosegue l'impegno dell'assessorato all'ambiente e mobilità coordinato da Massimiliano Tagliaferri che ha pubblicato sul sito istituzionale (albo pretorio e sezione amministrazione trasparente, in bandi di gara e contratti) l'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni con soggetti privati ed associazioni a sostegno di attività di progettazione, realizzazione, sistemazione e manutenzione di 3 rotatorie in Piazzale De Matthaeis.

L'intervento previsto comporterà quindi il completamento della sperimentazione del nuovo sistema viario attivato presso l'area, con l'installazione di rotatorie, due di maggiori dimensioni in corrispondenza con la viabilità principale di via M. T. Cicerone e via Tiburtina, e una di dimensioni inferiori (minirotatoria) sempre sull'asse di via M.T. Cicerone, in corrispondenza dell'intersezione con via G. De Matthaeis.

Prevista la rimozione dell'attuale pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per la preparazione alla posa di terreno vegetale necessario per l'allestimento a verde della stessa. Si dovrà prevedere altresì l'impianto per l'irrigazione e l'impianto per l'illuminazione artistica; infine, contestualmente alla realizzazione delle rotatorie, si dovranno realizzare le isole spartitraffico per la canalizzazione delle auto sulla base dello schema di viabilità indicato. La copertura finanziaria per tali interventi sarà assicurata da contratti di sponsorizzazione e senza onere alcuno per l'amministrazione.

Consistente in una forma di partenariato estesa riguardante l'intervento di progettazione, realizzazione e manutenzione a spese dello sponsor di una o più delle rotatorie individuate. Lo sponsor realizzerà i lavori a totale sua cura e spese, ivi incluse le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori e di cantiere.