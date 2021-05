Sono stati avviati la scorsa settimana i lavori di rifacimento del manto stradale per gran parte del territorio comunale. «Più precisamente dopo gli interventi già realizzati nei mesi scorsi, oggi si conclude anche con via Frittola», spiega l'assessore ai lavori pubblici Elisabetta Cirillo. «Riteniamo indispensabile - continua - proseguire nella programmazione messa a punto ad inizio mandato con il sindaco, la giunta comunale e tutti i colleghi consiglieri comunali i quali hanno sostenuto e promosso in maniera convinta questo traguardo oggi raggiunto».

«Dopo il rifacimento del manto stradale in prossimità dell'ingresso del nuovo parcheggio di San Francesco - ricorda - si sta proseguendo con la Santa Cecilia i cui lavori sono già iniziati con la sistemazione delle cunette laterali». «Questi ulteriori interventi - sottolinea la Cirillo - si collocano in continuità con l'obiettivo di migliorare la rete viaria. Ringrazio gli uffici comunali». D'accordo con l'assessore Cirillo anche la consigliera comunale Selenia Abbate.

«L'obiettivo degli interventi è di garantire adeguate condizioni di sicurezza e confort della circolazione stradale. Tra i restyling delle strade cittadine vi è anche via Villamagna e via Madonna del Pianto a Monte San Marino. L'attenzione di questa amministrazione nei confronti di una delle tematiche più sentite dalla cittadinanza - continua - dimostra la volontà e l'impegno di dare risposte concrete ai nostri concittadini andando così ad incrementare un importante iter migliorativo del manto d'asfalto del nostro territorio, intervenendo nei casi più urgenti e dando riscontro alle sollecitazioni dei residenti che da tempo aspettavano questi interventi».