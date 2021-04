Via libera al finanziamento per le spese tecniche relative al progetto di rifacimento del ponte di via Colle Frattuccio. Cinquecentocinquantamila euro sono destinati all'intervento, intanto per la copertura delle spese tecniche è stato concesso un finanziamento di centomila euro. Ne dà notizia il vice sindaco Vincenzo Cacciarella che soddisfatto spiega: «Più di dieci anni fa promossi una raccolta firme per ricostruire il ponte in via Colle Frattuccio, in quanto oltre a mostrare qualche criticità statica è un punto molto pericoloso sul quale si sono registrati diversi incidenti.

Presentammo così un progetto preliminare e iniziammo a chiedere finanziamenti. In questi anni non ho mollato mai. Ed è così che oggi - afferma soddisfatto - possiamo annunciare di aver ottenuto un primo finanziamento di circa centomila euro per le spese tecniche, l'importo totale dell'opera sarà di circa 550.000 euro. Questo canale di finanziamento ministeriale ci permetterà di eseguire i lavori e di realizzare un'opera che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Andiamo avanti così - conclude il vice sindaco - con tanta tenacia e determinazione, guardando al futuro senza dimenticare mai da dove siamo partiti».

Il ponte di Colle Frattuccio è stato spesso scenario di sinistri, anche mortali, sempre allegato nei giorni di pioggia e comunque insicuro, tant'è vero che gli incidenti si sono verificati anche in condizioni meteorologiche buone. Un tratto "maledetto" in cui anche alcuni residenti della zona, che lo conoscono bene, sono usciti fuori strada, tanto che fu promossa una petizione richiedendo interventi urgenti di messa in sicurezza. Dopo alcuni gravi sinistri fu potenziata la segnaletica stradale, ma di fatto interventi importanti non sono stati eseguiti. Oggi finalmente si può avviare una fase operativa importante di rifacimento e messa in sicurezza con i primi fondi concessi dal Ministero in attesa del successivo finanziamento.