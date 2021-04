Lotta al virus Vaccini, da mezzanotte al via le prenotazioni per la fascia d'età 59/58 anni "Da domani, 30 aprile, sempre dalla mezzanotte, scorrerà la fascia con codice esenzione per patologie per i nati dal 1981 al 1972 ovvero età 40/49 anni"

La Redazione 29/04/2021 13:40 letto 3 volte

"Proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti Covid previste nella Fase 4. Stanotte a mezzanotte sarà il turno dei nati nel 1962 e 1963 ovvero 59 e 58 anni di età" - E' quanto dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Mentre da domani 30 aprile sempre dalla mezzanotte - prosegue- scorrerà la fascia con codice esenzione per patologie per i nati dal 1981 al 1972 ovvero età 40/49 anni. Entrambe le platee corrispondono ad oltre 200 mila assistiti. Nel Lazio corre la campagna vaccinale coerentemente con le dosi previste. Tutte le informazioni saranno disponibili in giornata su SaluteLazio.it".

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato