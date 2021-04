Ferentino, un modello di ripartenza nella Roma Imperiale con il Press Tour. Il 30 maggio partenza da Roma in bus, destinazione Ferentino. L'iniziativa di Archeoclub d'Italia, di quelle di lusso, avrà risonanza nazionale. Il Press Tour trasferirà decine di giornalisti italiani e stranieri dalla Capitale a Ferentino, qui stazioneranno per una giornata intera.

Come rimarcato dagli organizzatori, nella città d'arte ernica si entrerà in un vero laboratorio della rinascenza post Covid. Punta su un termine Archeoclub: Rinascenza.

«Una reale città-laboratorio della rinascenza per l'Italia, a pochi chilometri da Roma». La stampa il 30 maggio entrerà nella città-laboratorio, così definita, che vanta circa 30 siti archeologici. «Abbiamo scelto Ferentino come primo esempio di questa modalità che definirei prosopografica, cercare il volto delle realtà culturali, indagare esattamente situazioni in cui in maniera manifesta ci rendiamo conto di possibilità eccezionali, che sono ascrivibili a realtà ben precise in cui ogni pietra parla».

L'architetto Claudio Lo Monaco, consigliere nazionale di Archeoclub d'Italia ha già avuto modo di sottolineare che «Ferentino ha oltre 100 epigrafi sparse sul territorio fino ad arrivare al monumento di Aulo Quintilio, un veicolo fondamentale il testamento su pietra per illustrare la città di grande bellezza». Antonio Ribezzo, responsabile di Archeoclub d'Italia Ferentino, entusiasta del Press Tour: «dobbiamo rimboccarci le maniche, come hanno fatto i nostri padri nel dopoguerra. Archeoclub d'Italia vuole contribuire a questa ripartenza, che per noi deve essere una rinascenza dell'Italia e di Ferentino in particolare.

La nostra città ha numerosi siti archeologici». Decine di monumenti e una moltitudine di epigrafi. Basti pensare al Teatro romano, al Testamento di Aulo Quintilio, l'Acropoli, il Mercato romano coperto, il Duomo, Santa Maria Maggiore, le tante Porte storiche ed altro ancora. Il Teatro romano, che sta a cuore ad Archeoclub d'Italia, fa parte dei 5 progetti di riqualificazione finanziati dal Ministero per i beni culturali. Per il prossimo "viaggio stampa" si è già mossa mamma Rai. Martedì una troupe era a Ferentino.