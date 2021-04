Intonaci che cadono a pezzi, muri perimetrali divelti, pavimentazione rialzata facile all'inciampo specie dalle persone anziane. È questa la triste fotografia che ritrae il cimitero. Il luogo di riposo versa in uno stato critico, tutto questo in attesa dei finanziamenti che il Comune, guidato dal sindaco Baccarini è riuscito a reperire e che serviranno a ristrutturare l'intera area cimiteriale. Nel frattempo, però, le segnalazioni arrivano direttamente dalle persone che il cimitero lo frequentano giornalmente.

Alcuni sottolineano che all'interno di alcuni loculi ci sono tracce di infiltrazioni di acqua piovana, altri mettono sotto la lente delle attenzioni la pavimentazione spesso diventa, rialzata, un pericolo costante specie per le persone anziane.

Quello che più desta preoccupazione è la situazione in cui gravitano i muri perimetrali, in alcuni tratti sono rigonfi, pronti a cadere. In altri tratti i mattoncini che lo compongono sono andati già a terra, trascinando lapidi, vasi e altri oggetti che tradizionalmente vengono usati per adornare le tombe.

Complice di alcuni danni poi anche il forte vento di qualche anno fa che provocò non pochi disagi al luogo sacro. Danni maggiori si notano al cimitero della vecchia area: gli intonaci della quarta "panchina" sono tutti staccati per colpa delle infiltrazioni. Anche la piccola chiesetta spesso è vittima delle infiltrazioni. Altra problematica è quella scaturita da alcuni cavi elettrici penzolanti lasciati a vista d'occhio. Una situazione aggravata da anni e anni di incuria e di abbandono al quale il comune di Fiuggi si appresta a porre rimedio.