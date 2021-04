La società Folgore 2.0 srl in collaborazione con la sezione provinciale di Federfarma Frosinone organizza un corso pratico rivolto ai titolari delle farmacie aderenti alla campagna di somministrazione del vaccino nel territorio della provincia di Frosinone, sull'inoculazione dello stesso.

Il corso si svolgerà nelle giornate del 2 e del 16 maggio dalle ore 8.30 nella sede del polo didattico di Frosinone in via degli Anziati 17 e verrà curato dalla società medico scientifica Siaatip (Società italiana anestesia, anelgesia, terapia intensiva pediatrica) e dai sanitari del 3F centro di formazione accreditato Ares 118 con sede in Frosinone.

La sessione formativa, prettamente pratica, riguarda la simulazione dell'inoculazione del vaccino su manichini di alta qualità e certificati.