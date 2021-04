Un bel biglietto da visita, arricchito da nuovi elementi, è quello che il Comune di Fiuggi intende presentare da questa estate ai suoi ospiti e residenti. Infatti dopo il rifacimento completo di strade e marciapiedi, per molti tratti del territorio urbano, nel cuore di Fiuggi fonte verrà posata un'altra opera d'arte a firma del maestro Piero Fantastichini. Si tratta del "Monumento al caos", che già molti turisti ricorderanno perché collocato all'interno della fonte Bonifacio, che sarà posizionato nei pressi dell'ex hotel Le Palme, tra piazzale Nassirya e piazza Spada.

L'annuncio viene direttamente dal vicesindaco e assessore alla cultura Marina Tucciarelli. «Ieri mattina, con apposita delibera, la giunta comunale su iniziativa dell'assessorato alla cultura e del centro storico, in condivisione con il sindaco Alioska Baccarini, ha stabilito il restauro dell'imponente opera del maestro Piero Fantastichini "Monumento al Caos" da parte dello stesso autore». «L'opera verrà collocata esattamente così come la vedete in foto, dando il benvenuto a tutti coloro che verranno a Fiuggi e sarà di buon auspicio per tutti noi». «Si tratta - conclude - di un omaggio doveroso ad un artista che riscuote un grande apprezzamento da parte di tutti noi».