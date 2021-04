Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia è finito agli arresti domiciliari un cinquantacinquenne di Santi Cosma e Damiano. Ad eseguire l'ordinanza, emessa dai giudici del Tribunale di Cassino, sono stati i Carabinieri della stazione sancosimese. L'uomo si è reso responsabile di ripetute minacce telefoniche nei confronti della moglie, "rea" di essersi allontanata dalla propria abitazione per dissidi coniugali. Il provvedimento dei giudici cassinati giunge dopo una serie di episodi di cui si era reso protagonista il cinquantacinquenne, che oltre un mese e mezzo fa aveva minacciato di suicidarsi utilizzando un coltello e dei farmaci. Fu salvato dal tempestivo intervento, che riuscirono a far desistere l'uomo dal mettere in pratica l'insano gesto.

Oltre alle già citate minacce telefoniche nei confronti della donna, le aveva inviato, attraverso whatsapp, una foto raffigurante una pistola. La vittima delle "attenzioni" aveva denunciato il tutto ai Carabinieri, che deferirono l'uomo per minacce. I militari, si recarono anche nell'abitazione dell'uomo e trovarono una pistola a salve con tappo rosso, simile a quella immortalata nella fotografia poi inviata alla moglie. Quest'ultima, anch'essa originaria della città dei santi medici, per timore di qualche azione violenta, si era trasferita provvisoriamente in una città del sud pontino.

Le informative dei Carabinieri guidata dal capitano Michele Pascale, sono state inviate alla magistratura di Cassino, i cui giudici hanno deciso di emettere un provvedimento maggiormente restrittivo, viste le varie "iniziative" messe in campo dall'uomo. E così l'altra mattina i Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano hanno eseguito l'ordinanza dell'autorità giudiziaria, che stabiliva per l'uomo il regime degli arresti domiciliari. Lo stalker è stato quindi trasferito nella sua abitazione di Santi Cosma e Damiano, dove dovrà rimanere sino al momento in cui la magistratura non deciderà misura meno afflittive.