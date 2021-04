Il covid-19 uccide ancora. A soli 57 anni ci ha lasciato Ivano Rea, deceduto all'ospedale Spaziani di Frosinone. Il Brigadiere Capo dei Carabinieri era originario di Arpino, ma a piangerlo anche gli amici di Sora, dove viveva. Venerdì si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, ad Arpino alle ore 10. Un compianto ricordo anche dal vicino Abruzzo.

"L'Arma dei carabinieri piange la scomparsa del Brigadiere Ivano Rea, per tantissimi anni in servizio effettivo presso la nostra stazione Carabinieri - ha reso noto il vice sindaco di Civitella Roveto Pierluigi Oddi -. Nella mattinata, a causa dell'aggravamento del quadro clinico, a seguito di infezione da coronavirus, dopo un periodo di ospedalizzazione, ha lasciato questa terra. Era andato in pensione da circa due anni e attualmente viveva a Sora, insieme alla famiglia. Ricordiamo con affetto e stima una bella persona, che, in tanti anni di servizio, ha saputo onorare la divisa e svolgere al meglio il proprio lavoro. Il cordoglio di una comunità intera e dell'amministrazione comunale giunga ai familiari, ai quali ci stringiamo con gratitudine. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria dell'Arma, degli amici e di tutti di coloro che l'hanno conosciuto".