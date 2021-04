Troppi studenti positivi e per due giorni la scuola resta chiusa. Il sindaco Roberto De Donatis, con ordinanza, ha disposto la sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico di Carnello sito in via Bonomi e del plesso scolastico di Schito Vicenne sito in viale San Domenico, da domani 29 aprile fino a venerdì 30 aprile, "affinche' si provveda ad interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici da effettuarsi inderogabilmente prima della riapertura" . Nell'ordinanza è spiegato che il provvedimento si è reso necessario vista la pec inviata oggi dal SISP che rileva la presenza di un numero elevato di positivi Covid-19 all' IC 2° "Riccardo Gulia" plesso Schito Vicenne e plesso Carnello.