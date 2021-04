Addio al dottor Renato Sponsilli, figura storica della Asl di Frosinone. L'azienda sanitaria è in lutto per l'improvvisa scomparsa del dottore e si è stretta attorno alla famigli in un momento tanto drammatico. Sponsilli, nel 2011, fu nominato manager della Asl di Latina. Una carriera brillante la sua, tanto che tutti lo ricordano per le sue doti professionali e anche umane.

"Appresa la triste notizia della scomparsa improvvisa del dott. Renato Sponsilli - si legge in una nota dell'Azienda- La ASL di Frosinone esprime il suo profondo cordoglio.

Oltre al legame professionale, la Asl ricorda il legame affettivo con il dott. Renato Sponsilli: un dipendente storico della nostra ASL. Il dott. Sponsilli ha ricoperto, per molti anni, l'incarico di direttore della nostra struttura complessa di Psicologia del dipartimento di salute mentale.

Con questo sentimento, la ASL di Frosinone porge le sue condoglianze più sentite alla famiglia e si stringe con un abbraccio alla nostra collega la dott.ssa Daniela Pezzella."