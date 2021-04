Qualcuno ha definito "voragine" il piccolo cratere che si è aperto nell'asfalto in via Marconi a San Giorgio a Liri.

Nell'ultimo fine settimana, infatti, la strada, nel tratto di via Marconi, ha mostrato il cedimento dell'asfalto, che in un punto particolare si è addirittura aperto.

Subito sui social i cittadini del paese si sono sbizzarriti con fotografie e con ipotesi di tutti i tipi. La zona è stata transennata e resa off-limits al transito.