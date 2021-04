Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Pontecorvo, a conclusione di un'attività info-investigativa, hanno denunciato per truffa per l'erogazione del reddito di cittadinanza un 39enne di Pontecorvo incensurato ed una 36enne di Castrocielo, già censita per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Le verifiche svolte dai militari operanti hanno consentito di accertare che gli indagati, al fine di beneficiare del reddito di cittadinanza, pur continuando a convivere con i loro familiari, avevano variato la propria residenza anagrafica in altre abitazioni in realtà mai occupate.

La donna, inoltre, già nel mese scorso era stata deferita dai carabinieri della stazione di Aquino, per aver fornito false informazioni relative alle proprie condizioni economiche al fine di percepire indebitamente le erogazioni dello Stato.