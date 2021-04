Manca l'acqua, scuole chiuse. Il sindaco Roberto De Donatis, con l'ordinanza numero 32 del 26 aprile, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per domani, giovedì 29 aprile, nel plesso scolastico Schito-Vicenne di viale San Domenico e in quello di Chiesa Nuova, nell'omonima strada, e che le attività didattiche delle scuole in questione si svolgano esclusivamente con modalità a distanza.

Il provvedimento si è reso necessario poiché la società Acea Ato 5 ha comunicato che, a causa di una manutenzione programmata sulla rete idrica in via Salceto, giovedì 29 aprile, dalle 9 alle 14, si verificherà una sospensione del flusso idrico.

Le zone interessate sono le seguenti: parte di via San Domenico e le vie Tofaro, Baiolardo, Barca San Domenico, delle Industrie, Carpine, Chiesa nuova, zona industriale e nelle zone limitrofe. "Detti lavori provocano l'interruzione del flusso idrico e l'impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche ubicate nelle zone suindicate e di assicurare l'uso dell'acqua corrente all'interno degli edifici scolastici collegati a tale condotta", spiegano dal Comune motivando il provvedimento.