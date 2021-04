Doppio schianto, uno in pieno centro a Cassino nella serata di lunedì, poche ore dopo un altro nella zona industriale di Villa Santa Lucia. Quattro i feriti, per fortuna non gravi.

Anche se, soprattutto per l'incidente avvenuto a Cassino, si è davvero temuto il peggio con tre giovani poco più che ventenni trasferiti al Santa Scolastica, uno dei quali con un trauma cranico. Sul posto per aiutare carabinieri e polizia ad estrarre gli occupanti delle due vetture su viale Dante,i vigili del fuoco di Cassino.

La ricostruzione è al vaglio dei militari dell'Arma del capitano Scolaro.

Non meno preoccupante l'incidente che si è verificato ieri mattina a Villa Santa Lucia: un mezzo pesante uscito fuori strada. Per lui solo tanto spavento. In entrambi i casi, oltre al traffico in tilt, è nuovamente salita l'allerta sicurezza.

«Il nostro appello è rivolto a tutti i conducenti, giovani e più esperti. Al di là di quello che diranno le dinamiche dei due differenti incidenti, proprio ora che abbiamo riconquistato qualche piccola libertà rispetto alle scorse settimane, dobbiamo alzare il livello di attenzione al volante. E ricordare che il rispetto del Codice della Strada è una cosa più che seria» ha affermato il vice presidente della "Notte degli Angeli", Orlando Bellaria.