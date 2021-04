La discarica abusiva rinvenuta qualche giorno fa agli Altipiani di Arcinazzo non ricade, come avevamo scritto ieri, nel Comune di Trevi. Tutto il territorio degli Altipiani, però, è patria d'inciviltà conclamata, facilitata dal fatto che è una zona per la maggior parte dell'anno poco abitata.

E questi episodi sono all'ordine del giorno, come il randagismo, il pascolo abusivo di animali e, in ultimo, dei tagli (scriteriati?) di abeti che sono la peculiarità di questo territorio per la verità poco tutelato dai 3 Comuni (Piglio Trevi e Arcinazzo Romano) su cui ricade la competenza. Ci vuole molto a dotare questo stupendo altopiano di telecamere e a risolvere, con progetti seri, gli altri problemi?