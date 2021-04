Fanghi di depurazione classificati non correttamente. È quanto la procura della Repubblica di Roma contesta alla Gemar Baloons, la storica azienda della famiglia Rocca che produce palloncini. Ieri mattina i carabinieri forestali del Nipaaf di Frosinone, coadiuvati dai carabinieri delle stazioni del capoluogo e di Veroli, si sono presentati nello stabilimento di via Colle Marracone per eseguire il provvedimento emesso dal gip del tribunale capitolino su richiesta della Dda di Roma: ovvero il sequestro del depuratore.

Il procedimento penale riguarda reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452 quaterdecies del codice penale) e di smaltimento illecito di rifiuti (articolo 256, commi 1 e 4, decreto legislativo 152/2006).

Complessivamente l'indagine ha coinvolto quattro società, con sette persone indagate: i legali rappresentanti della Gemar e delle tre società di Anagni, Aprilia e Pozzuoli che ritiravano i fanghi da smaltire, oltre ai responsabili di due laboratori di Arpino e Castrocielo che hanno eseguito le analisi sui fanghi in questione.

L'indagine, svolta su delega dal Nipaaf dal 2017 al 2019, ha compreso numerosi sopralluoghi svolti con il supporto di un consulente tecnico d'ufficio e del personale di Arpa Lazio. L'accusa è di "aver conferito illecitamente a società non autorizzate ingenti quantità di fanghi derivanti dal processo di depurazione che, in assenza di esaustiva conoscenza della loro composizione e di adeguata caratterizzazione, andavano classificati come pericolosi e che invece venivano sistematicamente classificati come non pericolosi".

Quanto alle analisi, secondo l'ipotesi accusatoria "non venivano calibrate sullo specifico rifiuto prodotto o sullo specifico processo produttivo oppure sulle specifiche sostanze trattate, risultando nei fatti inefficaci. Veniva inoltre omessa la ricerca di inquinanti organici persistenti (cosiddetti Pop), categoria di sostanze tossiche alla quale appartengono anche le diossine".

Secondo l'accusa, la classificazione come rifiuti non pericolosi avrebbe fruttato alla Gemar un vantaggio di circa 100.000 euro, dovuto ai minori costi di smaltimento nell'arco di un anno e mezzo. Alle quattro società vengono contestati anche illeciti amministrativi. Per questo sono stati sequestrati il depuratore, con contestuale affidamento a un custode giudiziario, e la somma di 100.000 euro. Il collegio difensivo della Gemar Baloons, costituito dagli avvocati Paolo Marandola, Sandro Salera, Alessandra Salera e Vittorio Salera, studia le carte per confutare le accuse.