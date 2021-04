Ultime schermaglie tra difesa e accusa prima della decisione finale. Davanti al gup del tribunale di Frosinone Antonello Bracaglia Morante si è svolta ieri l'udienza preliminare sulla doppia inchiesta Urban Waste e Abbacchiopoli. Dopo le richieste della procura, ieri il pallino è passato in mano ai difensori dei cinque imputati che hanno chiesto di definire la posizione con il rito abbreviato.

La prima operazione Urban waste è concentrata su un'ipotesi di corruzione e abuso d'ufficio per il servizio di raccolta dei rifiuti a Sgurgola, allora affidato alla Tac Ecologica, per i lavori di bonifica, disinfestazione e sistemazione del dissesto idrogeologico ad Anagni, affidati alla società Biemme, nonché per la potatura degli alberi all'Asl di Frosinone.