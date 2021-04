«In una situazione complessa e inedita collegata alla pandemia in corso è importante realizzare la massima convergenza tra i protagonisti istituzionali, dell'impresa e del lavoro». È quanto si legge nel documento programmatico condiviso dai sindacati e dalle principali associazioni datoriali del Lazio (Agci Lazio, Cna Lazio, Confcooperative Lazio, Confesercenti Roma e Lazio, Federlazio, Legacoop Lazio, Unindustria).



La strategia

L'obiettivo è quello di definire «azioni concrete in risposta alla critica fase attuale e avviare un confronto istituzionale, in primo luogo con la Regione Lazio». Il documento è frutto del dialogo tra le forze sociali ed economiche «sviluppatosi - come si legge nella nota - nell'ambito del Laboratorio economico e sociale Ecoslab».

Enrico Coppotelli, segretario regionale della Cisl, dice: «Questo è il primo passo di un auspicabile percorso comune verso un nuovo patto per il lavoro, lo sviluppo, la sostenibilità, la resilienza del sistema regionale».